Projeto Biizu leva oficinas de texto e fotojornalismo a Paragominas

Programação será realizada entre os dias 31 de julho a 4 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local da oficina.

O projeto Biizu, que tem o objetivo de incentivar e fortalecer a comunicação nas comunidades do Pará chega ao município de Paragominas, no sudeste do estado. De segunda (31) a sexta-feira (4) serão realizadas duas oficinas: de texto para assessoria de imprensa e de fotojornalismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local da oficina.

As atividades são voltadas para comunicadores, professores, estudantes e profissionais interessados em fotografia e texto para assessoria de imprensa.

A oficina de fotojornalismo é voltada para quem tem interesse em conhecer os fundamentos da fotografia. Será ministrada pelo professor e fotojornalista Sidney Oliveira, das 14h às 18h.

Já a oficina de texto, voltada tanto para os que já atuam ou quem ainda não tem conhecimento, mas pretende atuar na área, será ministrada pelo professor e jornalista Márcio Flexa, das 18h às 22h.

A carga horária das oficinas é de 20h. Os participantes que cumprirem a carga horária receberão certificado do projeto Biizu, emitido no último dia do encontro.

Serviço

As oficinas de texto para assessoria de imprensa e fotojornalismo serão realizadas no período de 31 de julho a 4 de agosto, na Casa do Professor, que fica na Rua Marabá, nº 1, bairro Célio Miranda, em Paragominas.

