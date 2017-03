Projeto capacita servidores para atender vítimas de racismo

Proposta é orientar também a comunidade no que diz respeito ao combate ao preconceito religioso e de gênero.

O Projeto Ubuntu está capacitando servidores de regiões administrativas para melhorar o atendimento a vítimas de violêcia de gênero e racismo. inicialmente, os cursos de capacitação estão sendo aplicados no Distrito Federal, nas cidades do Varjão, Ceilândia e Itapoã, onde se concentra pontos mais fortes de denúncias do tipo. A proposta é orientar também a comunidade no que diz respeito ao combate à discriminação racial, ao preconceito religioso, ao preconceito de gênero e à violência contra a mulher. O projeto será aplicado em outras cidades ao longo do ano.

Fonte: ORMNews.

