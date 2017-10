Projeto Capacitação do TCM-PA beneficia NOVO PROGRESSO e região do Tapajós

O projeto CAPACITAÇÃO, realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) através da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, beneficiará a região do Tapajós com palestras e cursos entre os dias 25 e 27 de outubro, município-polo de Itaituba.

O CAPACITAÇÃO busca orientar servidores de prefeituras e câmaras com o intuito de melhorar a gestão pública. São três dias de atividades, entre palestras e cursos, entre os assuntos estão o sistema eletrônico de prestação de contas, que permite maior agilidade no julgamento dos processos, a importância da implantação da ouvidoria como ferramenta de comunicação com a sociedade para maior transparência das gestões, a legislação e as especificidades da gestão de fundos municipais de saúde, educação e assistência social.

Os temas abordados foram definidos a partir de uma necessidade identificada nas dificuldades dos municípios quando acionam o Tribunal e também em falhas nas prestações de contas. Os palestrantes e facilitadores dos cursos fazem parte da equipe técnica do TCM-PA e de instituições parceiras.

O projeto iniciou em maio e segue até o final do ano, percorrendo todos os 144 municípios do Estado. Ao todo, o CAPACITação já atendeu 132 municípios e mais de 2.500 jurisdicionados. Os municípios abrangidos nesta edição: Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: www.tcm.pa.gov.br/capacitacao/itaituba.

SERVIÇO

PROJETO CAPACITAÇÃO NA REGIÃO DO TAPAJÓS

Faculdade de Itaituba (FAI)

Av Fernando Guilhon 895, Jardim das Araras

Período: 25 a 27 de outubro de 2017

Horário: 08h às 18h

Local: Faculdade de Itaituba, Av. Fernando Gilhon, 895, Jardim das Araras.

