Projeto com ações educativas em rios da Amazônia será lançado hoje

O lançamento do projeto “Rios da Amazônia Livres do Lixo” será no Hangar durante a XIII Feira das Indústrias do Pará

Foto: Reprodução – A Marinha do Brasil e a Sociedade dos Amigos da Marinha (Soamar) farão o lançamento do projeto “Rios da Amazônia Livres do Lixo”, na noite desta sexta-feira (05), às 19h30, durante a XIII Feira das Indústrias do Pará (FIPA), que ocorre no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O projeto tem como objetivo conscientizar e promover ações socioeducativas e econômicas junto às populações ribeirinhas.

As áreas de atuação do projeto englobam a região das ilhas de Belém, município de Barcarena, e os rios Tapajós, Xingu e Tocantins para a construção de um ambiente saudável com potencial turístico, o qual favorece ações ambientais de inclusão social, geração de emprego e renda, formação de redes sociais, ações culturais, inovação e empreendedorismo.

As metas previstas no projeto incluem palestras, debates, encontros e oficinas, implementação de pontos de cultura e turismo, a circulação de cerca de mil produtores do estado do Pará para troca de conhecimento e tecnologias sociais, turnê de bandas e grupos artísticos, a manutenção e limpeza dos leitos e margens das vias fluviais, além de ações de integração social, com o uso das diversas modalidades de literatura, cinema, arte, fotografia, gastronomia e tecnologias digitais.

Uma das ações já programadas é a consolidação de mais uma rota turística desenvolvida pela Setur. A Rota Turística da “Comida Ribeirinha” se incorpora ao projeto “Rios da Amazônia Livres do Lixo” para incrementar o fluxo turístico e implementar uma política pública que incentive a geração de emprego e renda, contribuindo para o crescimento do PIB paraense a médio e longo prazo, assim como para dinamização da economia da atividade e melhoria dos indicadores socioeconômicos das regiões paraenses habitadas pela população ribeirinha.

