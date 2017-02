Projeto da MRN planta 3 mil castanheiras-do-pará

As mudas, desenvolvidas a partir de sementes coletadas em cinco estados da região Norte serão acompanhadas como parte de uma iniciativa para conservação da espécie.

Três mil mudas de castanheira-do-pará serão plantadas, entre os dias 13 e 24 de fevereiro, como parte de um projeto de estudo e conservação desta espécie realizado pela Mineração Rio do Norte (MRN) na região de Porto Trombetas (PA). As mudas, cultivadas no Viveiro Florestal da MRN, são provenientes de sementes coletadas em dez municípios de cinco estados da região Norte (Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá e Acre). O objetivo do projeto Banco de Germoplasma de Sementes de Castanheira-do-pará é identificar, entre as sementes selecionadas, qual tem o maior potencial para gerar árvores resistentes e longevas.

Bancos de germoplasma são iniciativas destinadas ao armazenamento de patrimônio genético de espécies vegetais. O projeto mantido pela MRN é o único deste tipo voltado exclusivamente para a conservação da castanheira-do-pará. As sementes germinadas no Viveiro Florestal da MRN foram coletadas nos municípios de Oriximiná (PA), Óbidos (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Itacoatiara (AM), Costa Marquês (RO), Mazagão (AP) e Xapuri (AC). A área de plantio do Banco de Germoplasma de Sementes de Castanheira-do-pará está localizada no platô Almeidas, onde a lavra de bauxita (matéria-prima do alumínio) foi encerrada em 2010.

A castanheira-do-pará é uma das 67 espécies nativas da região amazônica cultivadas no Viveiro Florestal da MRN, que produz mais de 700 mil mudas a cada ano. De 1999 a 2016, mais de 43 mil mudas de castanheiras-do-pará foram utilizadas pela MRN no reflorestamento das áreas de lavra de bauxita. O plantio de mudas é realizado entre os meses de dezembro a junho, durante a estação de chuvas na região amazônica. Desde 1979, a MRN já reabilitou mais de 5 mil hectares de áreas lavradas, onde foram plantadas mais de 12 milhões de mudas.

