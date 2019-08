Projeto de atendimento psicológico a estudantes da UFPA é encerrado por falta de verbas; clínica de Psicologia continua

Clínica-Escola de Psicologia da UFPA — Foto: Reprodução / UFPA

A UFPA informou que a Clínica-Escola de Psicologia continua com o serviço gratuito para público interno e externo.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou nesta quarta-feira (7) que foi encerrado o projeto de atendimento psicológico, ofertado exclusivamente a estudantes da instituição. Segundo nota, a suspensão ocorreu por motivo de “não renovação por parte do governo dos recursos destinados à assistência estudantil, como as bolsas de permanência que, da mesma forma, foram reduzidas”.

Já a Clínica-Escola de Psicologia deve continuar funcionando para o público interno e externo, segundo a UFPA.

Após anúncio de corte de verbas, instituições federais do Pará temem paralisação de atividades

De acordo com a nota divulgada pela instituição, o encerramento do projeto, coordenado pelo prof. André Barreto, deve causar uma redução “drástica” no atendimento aos alunos da UFPA. No entanto, ainda segundo a nota, a “Clínica-Escola de Psicologia mantém seu compromisso com essa parcela da população, agora não em termos de exclusividade, porém como quaisquer outras pessoas que demandem os serviços”.

A Clínica oferece atendimento de emergência com serviço de plantão psicológico, psicoterapia individual e de grupo, atendimento médico psiquiátrico, avaliação e acompanhamento social. O local atende crianças, adolescentes e adultos, preferencialmente de menos poder aquisitivo.

Para ser atendido, é preciso fazer inscrição na secretaria, que ocorre no início de cada semestre letivo, além de entrevista para avaliação e encaminhamento.

Serviço

Clínica-Escola de Psicologia da UFPA

Local de funcionamento: setor Básico do campus do Guamá, ao lado do Ginásio de Esportes. Entrada pelo portão 2 do campus, no primeiro prédio à esquerda.

Horário: De 08 às 13h e das 14 às 18 h

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...