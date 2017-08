Projeto de fruticultura beneficiará 200 famílias em Sinop

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), está desenvolvendo um projeto na área de fruticultura que deverá beneficiar cerca de 200 famílias. De acordo com o gerente de Fruticultura da Sedec, Clóvis Sanches, serão implantadas duas unidades demonstrativas no município. “Uma será em uma chácara que pertence a uma cooperativa e outra na Gleba Mercedes. Cada uma tem cerca de 2 hectares”, explicou, ao Só Notícias/Agronotícias.

Segundo Clóvis, em um primeiro momento o projeto trabalhará com 14 espécies frutíferas, como uva, manga e maracujá. Posteriormente, serão escolhidas algumas espécies para dar continuidade no projeto. “Vamos ver qual se adapta melhor. A ideia é criar um polo de fruticultura irrigado, utilizando o lago que se formará com a construção da Usina Hidrelétrica de Sinop (UHE Sinop)”, detalhou.

O investimento total no projeto não foi divulgado. No entanto, conforme Clóvis, a prefeitura já busca parcerias para avançar na ideia. “Nos reunimos com o deputado estadual Silvano Amaral para tentar algum recurso, via emenda, para a cooperativa. A ideia é ela financiar os pequenos produtores e eles pagarem em produtos. Tem várias condições que dá para trabalhar, mas, para isso, precisamos começar”.

Para buscar novas técnicas, Clóvis visitou um dos principais polos de fruticultura por irrigação do país, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. O local tem uma área de 25 mil hectares e atende 5 mil produtores, com exportação para vários estados brasileiros e diversos países. Também participaram da visita o presidente da cooperativa, Mauro Dall Agnol, o presidente da Comunidade Brígida, Enio Pasuc e o empresário Ismael Bianchi.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias .

