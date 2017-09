Projeto de limpeza chega ao Lago do Jará neste sábado

Com o objetivo de despertar a consciência ecológica, estimular a proteção do meio ambiente, e chamar a atenção da população de Juruti para a importância de preservação da natureza, a SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove neste sábado, 23, a I Gincana Ecológica do Lago do Jará.

A gincana faz parte das atividades de um Projeto de Limpeza das margens dos lagos da região, desenvolvido pela SEMMA.

As atividades vão acontecer na área conhecida por Jará do Paulão, com a participação de alunos da Escola Estadual Emanuel Salgado Vieira (1º e 2º anos do Ensino Médio), divididos em 5 equipes que vão promover a limpeza em torno do lago juntamente com equipe da SEMMA. As duas melhores equipes vão receber premiação.

Segundo o diretor do Departamento de Educação Ambiental da SEMMA, Joilson Marinho, “é muito importante essa iniciativa. Nosso objetivo é limpar a margem o lago do Jará e mostrar para a população o quanto isso faz bem à natureza. Além disso, a SEMMA preocupada com as queimadas que estão acontecendo com nosso município. A nossa equipe também vai colocar placas no local a fim de mostrar que trata-se de uma área protegida. Também vamos intensificar a fiscalização naquela área”.

Para a realização deste projeto a SEMMA conta com o apoio da Secretaria Municipal Infraestrutura (SEMINF) e da Guarda Municipal.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ

