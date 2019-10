Projeto do Executivo cria Subsistema Ferroviário do Estado do Pará

(Foto:Cristino Martins / Arquivo O Liberal) – Matéria trata, entre outras questões, da exploração da infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário

Está em tramitação, na Assembleia Legislativa do Pará, um projeto de lei do Poder Executivo que cria criando o Subsistema Ferroviário do Estado do Pará (Sfepa), que trata da composição, objetivos, administração e tratamento tributário relativos à exploração da infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário de pessoas, existentes ou planejadas, sob jurisdição do Estado.

A matéria foi aprovada em reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) e de Constituição e Justiça (CCJ), na última quarta-feira (2). Na mensagem enviada ao Poder Legislativo, o governador Helder Barbalho afirmou que o objetivo é oferecer logística que acompanhe o crescimento do Estado e o Sfepa possibilita o pleno exercício da competência constitucional, inclusive em relação ao tratamento tributário da matéria.

“Essa medida é fundamental para a continuidade do desenvolvimento do Estado do Pará, uma vez que almeja tornar competitivos os nossos produtos e incentivar a verticalização da produção e a criação de novos empregos, além de manter e atrair investidores”, diz a mensagem.

Pelo projeto, a Agência Estadual de Regulação e Controle de Servicos Públicos (Arcon) exercerá as competências relativas à regulação, controle e fiscalização da prestação dos serviços públicos do Sfepa. A exploração da infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário de pessoas e bens se dará mediante concessão, permissão e autorização. Os projetos de concessões, permissões, autorizações e arrendamentos previstos ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que deverá planejar, coordenar, acompanhar, executar, avaliar e sugerir modelos de parcerias que melhor atendam ao interesse público.

Na última terça-feira (1º), a Alepa aprovou, em segundo turno e redação final, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dispõe sobre ajustes nas normas de concessão ou permissão da prestação de serviços públicos, permitindo que seja feita também através de autorização. O regime, segundo o argumento do governo, permite flexibilidade maior ao Estado para exigir, de quem fizer investimentos, adequações nos serviços para atender o interesse da população. O Estado já havia adiantado que a PEC tinha como principal objetivo autorizar a construção de ferrovias no Pará.

De acordo com informações divulgadas pela Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Bordalo (PT) propôs a apresentação, em plenário, de uma emenda para contemplar a “dimensão social” do projeto, que deverá abranger questões como quota, gratuidade e outras garantias.

Por:Keila Ferreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...