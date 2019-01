Projeto do Governo prevê mudanças para policiais

(Foto: Marco Santos) -Helder Barbalho e Lúcio Vale visitaram o policial que se acidentou

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou ontem que o Governo deverá apresentar um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado para que policiais e outros servidores da área da segurança pública que sofrerem qualquer tipo de acidente possam decidir se desejam ou não continuar na ativa, em vez de irem direto para a reserva, como acontece hoje. “O que nós queremos, com isso, é que possa ser facultada a esses servidores a permanência deles em atividade. Certamente, ter esses homens e mulheres nas nossas tropas será determinante para que eles continuem se sentindo parte da sociedade e ativos”.

A informação foi dada enquanto o governador e o vice, Lúcio Vale, recebiam a visita do soldado PM Paulo Maurício Cavalcanti dos Santos, em Belém. O policial estava internado em Parauapebas, no sudeste do Estado, desde o último dia 15 de janeiro, quando sofreu um acidente de moto durante perseguição a um suspeito.

O incidente resultou na amputação da sua perna esquerda. O militar foi transferido para Belém para dar continuidade ao tratamento médico e receberá todo o apoio necessário por parte do Governo do Estado. Ele foi trazido à capital paraense junto com a família em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

“Mediante o laudo médico e as especificações necessárias, que serão fruto do tratamento a que o policial vai se submeter, o Governo do Estado vai custear, independentemente de valores, a prótese de que o nosso servidor vai precisar, para minimizar as dificuldades que ele vai enfrentar como consequência dessa fatalidade”, informou Helder Barbalho, que também prestou solidariedade à esposa e à mãe do soldado.

Paulo Maurício tem 33 anos e havia sido aprovado no último concurso público realizado pela Polícia Militar. O PM ingressou na corporação no segundo semestre do ano passado e está vinculado ao 23º Batalhão da PM, com sede em Parauapebas.

(Diário do Pará)

