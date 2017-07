Projeto enfrenta escalpelamento no Pará

Miss Mundo Pará 2017 e Santa Casa apoiam iniciativa em defesa das vítimas

Uma parceria firmada esta semana, entre a Organização Não Governamental International Federation of Medical Students Association of Brasil (IFMSA Brazil), a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e a Miss Mundo Pará 2017, Emanuelle Costa, vai atuar em prol das vítimas de escalpelamento no Estado. Em reunião realizada na última terça-feira (11), no Espaço Acolher, foi apresentado o Projeto Fios da Esperança, promovido pela ONG IFMSA Brazil.

Estiveram presentes no encontro representantes do Comitê de Humanização da Santa Casa, do Programa de Atendimento Integral às Vítimas de Escalpelamento e da Coordenação Estadual de Escalpelamento e do Projeto Humanização. O projeto é iniciativa da IFMSA Brazil, que conta com estudantes de Medicina em todo o mundo. Em Belém, a ONG se desenvolve dentro da Universidade Federal do Pará (UFPA) e entre os ativistas destaca-se a candidata a Miss Mundo 2017, Emanuelle Costa.

Emanuelle apresentará o projeto no concurso Miss Mundo Brasil deste ano, que será realizado no mês que vem, no Rio de Janeiro. “Escolhi este projeto porque queria algo próximo da minha realidade e da minha profissão. É uma forma de devolver para as vítimas do escalpelamento, que podem ser tanto homens quanto mulheres, a volta da autoestima, da alegria de viver. E juntos nós podemos sim fazer alguma diferença”, explicou.

O Projeto Fios da Esperança visa promover atenção integral à saúde de pessoas vítimas de escalpelamento, através da valorização da autoestima, por meio de ações, atividades e momentos de recreação e prevenção da ocorrência de novos acidentes com palestras sobre o assunto. Todas as atividades serão realizadas em parceria com a Santa Casa, por meio de seu Comitê de Humanização.

No primeiro momento ocorrerá a arrecadação de cabelos para serem confeccionadas perucas, além de atividades como workshop de maquiagem, sessões fotográficas e desfiles protagonizados por vítimas do acidente, entre outros. Em seguida, será feito um trabalho de conscientização com barqueiros e população de risco em municípios paraenses com alto índice de escalpelamento.

Segundo a coordenadora do Comitê de Humanização da Santa Casa, Clévia Dantas, o princípio fundamental da humanização é o protagonismo, no qual se refere que todos são responsáveis pela produção de saúde. “Nosso comitê aposta em ações solidárias que promovem o cuidado integral e o acolhimento ao ser humano. Nesse sentido, a Emanuelle irá representar todos os nossos desejos na promoção de cuidados que tantas pessoas precisam”, afirmou.

A Miss Mundo Pará realiza uma campanha para conseguir doações de cabelo, que serão revestidos em confecções de perucas para mulheres escalpeladas. Para doar cabelo, você pode procurar o Salão Belleza e Arte na Av. Serzedelo Corrêa 805, Edifício Urbe Office / Sala 3 (Térreo) e fazer o corte grátis. Informações: Henrique Sanches (98172-6069).

