PROJETO OFERECE SERVIÇOS GRATUITOS NESTE DOMINGO, EM BELÉM (PA)

No local, profissionais como oftalmologistas, oncologistas, nutricionistas e dentistas estarão prestando atendimento à população em geral, bem como aos beneficiários dos planos Geap Saúde. Os participantes também poderão contar com aferição de pressão arterial, bioimpedância e medição da circunferência abdominal. E ainda estão previstas apresentação de grupo cultural local, atividades físicas e recreativas.

Neste domingo (11), o Geap no Parque chega a Belém (PA) e será realizado na Praça da República, a partir das 9h, com serviços relacionados ao bem-estar à disposição de crianças, jovens, adultos e idosos.

