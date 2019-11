Projeto “Ponte de Safena” objetiva ligar o Amazonas ao Pará por malha rodoviária

(Fotografo: Portal Santarém) – Odair Correa e Jeovam Barbosa apresentaram projeto ao governador Wilson Lima

Rodovia se transformará numa das maiores ferramentas no transporte de cargas e passageiros da região Norte

Depois de aprovado por diversas prefeituras envolvidas e com o aceno positivo do Exército, o projeto “Ponte de Safena”, objetiva ligar o Amazonas ao Pará, através da construção de uma rodovia que poderá ser uma BR, dependendo apenas do Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes, que deverá ser informado sobre a necessidade da construção desta rodovia e que deverá ligar o Amazonas ao resto do Brasil e provavelmente com o Caribe (16 países), pela BR-163.

Consolidada por meio de um projeto ousado de infraestrutura de transporte, a rodovia deve iniciar na Cidade de Itacoatiara, passando por Urucurituba e Maués, no Amazonas, com a meta de chegar ao município de Aveiro (Fordlândia), no oeste do Pará.

Após a conclusão das obras, a rodovia deve se transformar numa das maiores ferramentas de tráfego de veículos e Turismo da Região Norte do Brasil.

Orçado em R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de 434 quilômetros de estrada até Aveiro/Pa.

O ex-vice-governador do Pará, Odair Corrêa, informou que está empenhado no projeto, juntamente com o governador do Amazonas, Wilson Lima e o Empresário Jeovam Barbosa, este, autor do projeto.

“Já estou com residência em Manaus. Estamos junto com outras pessoas à frente desse projeto para a construção dessa rodovia ligando o Amazonas ao Pará”, destacou Odair Corrêa.

INVESTIDORES CHINESES: Em publicação em uma rede social, em agosto último, a deputada estadual amazonense, Terezinha Ruiz, garantiu que recebeu uma comitiva de investidores chineses, na Assembléia Legislativa do Amazonas, onde houve a promessa de aporte financeiro do grupo asiático, para viabilizar a integração e o desenvolvimento econômico da região, através do projeto “Ponte de Safena”.

“Recebemos na Assembléia Legislativa, uma comitiva de investidores chineses que nos apresentaram um ambicioso projeto para trazer ao Amazonas indústrias de tecnologia e empreendimentos utilizando produtos regionais, além de projetos de infraestrutura e logística. Junto com o deputado João Luiz, nos comprometemos em levar ao governador Wilson Lima a proposta, que possibilitará o crescimento da economia da capital e a melhoria de vida do interior, que hoje se encontra desassistido. Durante a reunião, discutimos ainda, o projeto Ponte de Safena, idealizado pelo empresário amazonense Jeovam Barbosa, com a promessa de aporte financeiro do grupo chinês, e que viabilizará a integração e o desenvolvimento econômico da região”, destacou a deputada.

De acordo com o empresário Jeovam Barbosa, presidente da Junta de Mediação e Arbitragem do Amazonas (Jumam) e idealizador do projeto, junto com o Dr. Jackson Saldanha, Jonas Campelo e R. Almeida, a previsão é que a rodovia fique pronta em até 6 anos, com a construção de três pontes, onde uma delas será sobre o rio Tapajós, no oeste do Pará.

“Será uma rodovia de integração nacional, e se somará às demais estradas brasileiras. Os investidores já sinalizaram interesse, como chineses, americanos, árabes e europeus. A via não passará por áreas indígenas, apenas por terras liberadas pelos municípios, estados e união”, afirmou Jeovam Barbosa.

O santareno e ex-vice governador do Pará, Odair Correa, se mostra bastante otimista com a conclusão desse projeto, que com certeza diminuirão tempo de locomoção das pessoas e transportes entre esses dois estados.

“A conclusão do projeto “Ponte de Safena” será de suma importância para o desenvolvimento das regiões. Quem lucrará são os governos do Amazonas e Pará, pois a economia só terá a crescer com a construção dessa rodovia. Não medirei esforços para que isso se transforme em realidade”, disse Odair Correa. A rodovia concluída terá ligação de 25 municípios no Amazonas e a maioria dos municípios do Pará.

