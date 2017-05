Projeto propõe regime militar em escolas do Pará

Considerando os altos índices de criminalidade em Belém, foi aprovado um projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na última quarta-feira (10), que pretende transformar uma escola tradicional em unidade de educação em regime militar. O projeto é de autoria do deputado Eduardo Costa (PTB) e foi aprovado por unanimidade.

O projeto 67/2015 será implementado em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Comando Geral da Polícia Militar. É um projeto-piloto, ou seja, será como um teste para depois ser usado como regra geral para todas as escolas estaduais localizadas nas chamadas zonas vermelhas, cujos índices de periculosidade são muito elevados. O argumento é de que, por meio da formação com a disciplina e as normas do regime militar, as crianças e adolescentes poderiam crescer com mais noção de limites e não entrariam para a criminalidade.

“Temos de avaliar a criminalidade em um contexto mais amplo: é reflexo da desigualdade social, da falta de oportunidade e da falta de disciplina”, afirma o deputado Eduardo Costa. Segundo ele, a mudança seria total nas escolas, desde a apresentação do aluno à forma como ele se dirige aos professores e coordenadores, à maneira como deve se comportar em sala de aula, tudo seria ao modo militar.

O parlamentar explica ainda que o projeto usa como referência iniciativas semelhantes que já estão em prática em outros Estados, como em Manaus (AM), que funciona em tempo integral sob o controle da Polícia Militar. Em 2 anos, de acordo com o deputado, o índice de reprovação caiu de 15% para zero e no ensino fundamental a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) passou de 3,3 para 6,1.

Agora que foi aprovado, o projeto está nas mãos do Governador do Estado, que decidirá se vai sancioná-lo ou não. Costa acredita que, caso seja sancionado pelo Governador, o projeto deve ser instalado em uma ou duas escolas em bairros periféricos como Terra Firme e Guamá.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...