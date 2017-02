Projeto Saúde Alegria apresenta proposta para aproximação com Prefeitura de Santarém

Para estreitar ainda mais a parceria, uma visita deve ser realizada ao local onde o projeto é desenvolvido, e deve contar com a presença do Prefeito Nélio Aguiar e Vice – prefeito José Maria Tapajós.

Durante a reunião os coordenadores do Projeto Saúde e Alegria apresentaram ao prefeito em exercício, José Maria Tapajós, o projeto Floresta Ativa que trabalha com várias cadeias produtivas, como: viveiros de mudas, produção de mel e a própria agricultura familiar. O programa Floresta Ativa atende 650 famílias dentro da Resex em uma área de 227,89 hectares em 55 comunidades.

Com o objetivo de promover uma aproximação entre as ações desenvolvidas pelo Projeto Saúde e Alegria e o poder público municipal foi realizada na tarde de terça-feira (14), uma reunião entre as lideranças da Organização Não Governamental e a Prefeitura de Santarém.

Prefeito em exercício José Maria Tapajós reuniu com coordenadores do Projeto.

You May Also Like