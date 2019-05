Projeto solta um mil quelônios no Oeste do Pará

Ação integrada por comunitários e instituições tem protegido animais na região

Quelônios são soltos nas águas do Oeste do Pará (Fabrício Galúcio)

Um mil quelônios foram soltos na natureza no sábado (11), na Região Oeste do Pará, como parte das ações do Projeto Quelônios nas Águas. O projeto é desenvolvido voluntariamente por comunitários de Correio do Tapará com a parceria da Prefeitura de Santarém e instituições. Dessa ação no final de semana participaram dirigentes e técnicos da Câmara Municipal Santarém, Colônia de Pescadores Z-20, Instituto de Pesquisa da Amazônia/Baixo Amazonas (Ipam/BAM) e Sociedade para a Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (Sapopema). O conjunto de ações surgiu depois que as famílias da região observarem a diminuição das espécies nos rios e lagos da localidade. Cerca de 8 mil quelônios já foram reintegrados à natureza.

A soltura dos animais também objetivou mostrar às novas gerações a importância da preservação da vida em ecossistemas naturais. Como informou a coordenação do projeto, desde o início da captura dos animais, há cinco anos, até a última soltura, milhares de filhotes já foram devolvidos ao Rio Amazonas.

“O Projeto é desenvolvido pelos próprios comunitários de Correio do Tapará de forma voluntária. A partir de setembro de cada ano, quando as espécies começam a desovar nas praias da localidade, os comunitários levam os ovos para um berçário artificial. Daí, são acompanhados até os filhotes nascerem, deixamos num tanque e oito meses depois realizamos a soltura no Lago Kuriquara, aqui da nossa comunidade”, contou o coordenador do Projeto João Mário Sousa.

Conscientização

A própria Comunidade Correio do Tapará, assim como outras regiões da Amazônia, sofre com crimes ambientais como a pesca predatória. Daí porque, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém (Semma) ter montado operações para combater a problema. A titular da Pasta, Vânia Portela, destacou: “Já estivemos em várias ações de fiscalização nesta área com os órgãos de segurança. Fizemos, inclusive, a apreensão de material de pesca e resgate de animais. Estamos trabalhando nas comunidades o fortalecimento da preservação com a distribuição de placas e atividades de educação ambiental”.

Para o prefeito Nélio Aguiar, “a participação comunitária está de parabéns”. “Eles próprios têm tomado a iniciativa com a execução de projetos, a exemplo da preservação dos quelônios e outras comunidades de Santarém que têm trabalhado espécies como o pirarucu e o tambaqui. É importantíssimo o envolvimento de todos para a consciência ambiental”, arrematou.

O projeto Quelônios nas Águas, de iniciativa dos moradores da comunidade, é desenvolvido desde 2012 e tem como finalidade contribuir com a preservação de quelônios na região.

