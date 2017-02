Projeto Volta Grande obtém Licença de Instalação.

Publicidade- O primeiro projeto exclusivamente de ouro no Pará já é uma realidade. Localizado no município de Senador José Porfírio, o Projeto Volta Grande da Belo Sun Mineração, recebeu na última quinta-feira (02) a Licença de Instalação (LI) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas). A partir de agora, a empresa pode iniciar a construção do projeto, que será o precursor da indústria mineral no centro-oeste do Pará.

A Belo Sun Mineração Ltda. é uma mineradora sediada no Pará, no município de Altamira. O investimento total no projeto de extração de ouro será de R$1,22bilhão. A produção média do empreendimento será de aproximadamente cinco toneladas de ouro por ano, em no mínimo 12 anos de vida útil, com possibilidade de estender esse prazo devido ao potencial mineral da região.



“Agora, se inicia a fase de instalação do empreendimento, que terá como premissas básicas o desenvolvimento local e o fortalecimento do território, sempre em parceria com administração pública e sociedade civil organizada. As próximas ações serão feitas dentro de um cronograma compartilhado, focando principalmente o diagnóstico, cadastro e treinamento do potencial da mão de obra e fornecedores locais”, explica Mauro Barros, diretor geral da Belo Sun Mineração.

O empreendimento gerará 6.300 empregos diretos e indiretos na fase de instalação; e outros 526 diretos e 1.500 indiretos na operação. Durante a construção, haverá oportunidades de negócios nos setores de prestação de serviços, fornecimento de equipamentos, alimentação, hospedagem, logística, entre outros.

“O Projeto Volta Grande é de fundamental importância para o desenvolvimento paraense. Nós avaliamos como uma iniciativa que colaborará para o avanço do desenvolvimento humano do Estado, principalmente na região em que o projeto será instalado. Só pode ser contra esse projeto quem deseja manter as pessoas dessa região em dificuldades”, explica José Maria Mendonça, presidente do Centro das Indústrias do Pará (CIP).

Para mais informações sobre o projeto, acesse o blog www.blogprojetovoltagrande.com.br.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...