Projetos culturais ganham incentivo da Equatorial Energia Pará

Após o sucesso das lives e webséries do circuito Boas Energias, que contou com shows e participações de vários artistas e profissionais locais no mês de maio, a Equatorial Energia Pará segue incentivando a cultura do Estado por meio do patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura – Semear, promovendo projetos culturais como o arrastão virtual do Arraial Pavulagem e uma série com quatro episódios que destacam a transformação social por meio da gastronomia.

O incentivo faz parte do projeto Circuito Nossa Cultura da Equatorial Pará, que durante a pandemia do covid-19, continua realizando ações que promovem a cultura paraense, com o intuito de fornecer entretenimento, incentivar projetos artísticos e de cunho social para ajudar a diminuir os impactos causados às áreas mais afetadas pela crise.

Para o presidente da Equatorial Energia Pará, Marcos Almeida, o patrocínio da empresa no Arraial e no Gastronomia do Amanhã tem um significado importante neste momento de reinvenção. “É de extrema importância investir também em cultura e em projetos sociais como esses nesse cenário em que as pessoas têm que resguardar a saúde, ficando em casa se puderem. Sabemos que o Arraial do Pavulagem é uma das manifestações culturais de maior sucesso no país, por isso não poderíamos deixar de incentivar que o movimento se reinventasse para fazer a alegria dos paraenses mesmo nesse período de distanciamento social e claro, continuar dando apoio ao projeto social Gastronomia do Amanhã, para que as pessoas continuem motivadas a buscar uma melhora de vida através da culinária”, avalia Marcos.

“A Equatorial está sendo a parceria ideal neste momento em que buscamos nos renascer diante da surpresa que tivemos com a chegada da pandemia do coronavírus. O patrocínio da empresa nos ajudará a manter viva a valorização e o fortalecimento do que é produzido aqui, além de incentivar a tradição do Arrastão do Pavulagem entre todas as gerações, mesmo que de forma virtual”, destaca um dos organizadores do Arraial, Gustavo Moreira.

Projeto Circuito Energia da Nossa Cultura – o projeto faz parte do circuito junino do Grupo Equatorial Energia que objetiva promover ações culturais destacando a importância de cultivar os movimentos artísticos que trabalham com inclusão e educação social.

O circuito está exibindo a programação do “Arrastão do Pavulagem, Arraial do Futuro” que chega na sua terceira edição e ocorrerá até a segunda semana de julho, sempre aos domingos, a partir das às 10h, com transmissão direta do canal no youtube do Arraial e na página do Facebook da distribuidora.

Websérie Gastronomia do Amanhã – outra iniciativa que acontece dentro do circuito é a websérie com destaque no projeto Gastronomia do Amanhã que é exibida também nas redes sociais da Equatorial Pará, com episódios inéditos às quartas-feiras, a partir das 17h.

O intuito do projeto é incentivar e promover a valorização cultural e transformação social através da gastronomia que tem o apoio da Equatorial Energia Pará desde 2019, através da Lei Semear. Os episódios podem ser vistos no Instagram e Facebook da distribuidora e também nas redes sociais do projeto @gastronomiadoamanha.

SERVIÇO:

CIRCUITO ENERGIA DA NOSSA CULTURA

Onde acompanhar: Canal no Youtube do Arraial e no perfil de facebook Equatorial Pará.

Horários: sempre às 10h, aos domingos

WEBSÉRIE GASTRONOMIA DO AMANHÃ

Onde acompanhar: Instagram da Equatorial Pará, no @equatorial.pa; e na fanpage da empresa, no perfil de facebook Equatorial Pará e no Instagram do Gastronomia do Amanhã, @gastronomiadoamanha

Horários: sempre às quartas-feiras, 17h.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom Equatorial Energia/Com Foto

