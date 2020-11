Projetos de humanização do Hospital Materno-Infantil de Barcarena ganham destaque no Simpósio Internacional de Assistência ao Parto

Árvore da Vida e Aleitamento materno, boas práticas de humanização aplicadas no hospital, foram selecionadas para apresentação em um dos mais importantes eventos dedicados ao nascimento.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, (HMIB) gerenciado pela Pró-Saúde, obteve dois trabalhos científicos aprovados para o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto (SIAPARTO), um dos mais importantes eventos dedicados ao nascimento. No evento, que aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de novembro, a enfermeira obstetra, Patrícia Muniz, representou a unidade como participante autora.

Com os trabalhos, “Sucesso do Aleitamento Materno: Uso de metodologias para puérpera de uma maternidade do Baixo Tocantins”, e “Árvore da vida: Uso da gravura da placenta como registro do sentimento materno da vivência do parto- Relato de Experiência” a profissional apresentou, por videoaulas, as boas práticas realizadas no Materno-Infantil de Barcarena.

“Foi um momento de poder compartilhar nossas boas práticas e expertise em gestão e assistência com profissionais e especialistas do Brasil e do mundo. O evento também agregou conhecimento e enriqueceu, ainda mais, o trabalho que já desenvolvemos na assistência”, declarou Patrícia.

O Materno-Infantil de Barcarena é uma unidade do Governo do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde desde 2018, que desenvolve inúmeros projetos e boas práticas humanizadas com base em diretrizes de gestão, sustentabilidade, e qualidade nos serviços assistenciais, sociais e corporativos.

Aleitamento Materno

O Banco de Leite Humano (BLH) do Materno-Infantil de Barcarena é único na Região do Baixo Tocantins, e se tornou referência em educação sobre aleitamento materno e doação de leite humano. A equipe realiza ainda, coletas de leite humano nas Unidades Básicas de Saúde, para fortalecer a rede de apoio da doação.

“Nossa base educacional em aleitamento materno envolve capacitação, sensibilização com ações internas e externas, indicadores de qualidade, ferramentas de gestão, cursos, treinamentos e projetos”, explicou Joice Vaz, diretora assistencial

Durante todo ano, a unidade elabora ações de incentivo e promoção da amamentação, com oficinas de ordenha, palestras, encontros com profissionais dos municípios, rodas de conversas, campanhas de doações e atividades extra muros que envolvem colaboradores, mães, gestantes, usuários e a população.

Árvore da Vida

O outro projeto, apresentado para especialista de todo o mundo no evento, foi a Árvore da Vida, que consiste em um registro da placenta de maneira ilustrativa, em uma tela ou papel. O carimbo, feito a partir da pintura com tintas guache coloridas envolto da placenta da mãe, faz alusão ao formato de uma árvore com ramificações.

O desenho é uma recordação artística, como uma forma marcante de tornar a experiência de ser mãe, ainda mais significativa, por meio de uma lembrança do parto. “Elas escolhem se querem levar a pintura para casa, e também podem deixar uma cópia para exposição no hospital”, destaca Patrícia.

Desde o início do seu funcionamento, o HMIB já realizou mais de 2.600 partos. Localizado a 114 km distante da capital Belém, a unidade atende gestantes e bebês e atua com média e alta complexidades. Em dois anos de funcionamento, já realizou mais de 125 mil atendimentos, entre consultas, internações, exames e cirurgias, sendo referência de atendimento para 11 municípios do Baixo Tocantins, com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

SIAPARTO

O Siaparto é um simpósio onde profissionais da área da saúde debatem experiências, evidências científicas, trabalhos e pesquisas, por meio de apresentações de práticas diárias que percorrem o ciclo gravídico da gestação, puerpério e nascimento. Temas ligados à obstetrícia, neonatologia, amamentação, fisioterapia, psicologia, terapias, entre outros, são apresentados por meio de palestras e videoaulas. Neste ano, o evento foi realizado 100% no ambiente digital, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.



Foto: Reprodução

Por: Hospital Materno-Infantil de Barcarena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...