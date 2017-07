Projetos injetam recursos em São Félix do Xingu

Os projetos foram elaborados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará)

O setor produtivo em São Félix do Xingu, município localizado no âmbito administrativo do Escritório Regional de Conceição do Araguaia, está recebendo neste mês de julho a injeção de mais R$ 1 milhão, por meio de 15 projetos elaborados na linha de crédito do Pronaf Mais Alimentos. Os projetos foram elaborados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará), por meio do seu escritório local.

Os projetos agropecuários elaborados pela Emater estão sendo contratados pela linha de crédito Pronaf Mais Alimentos, com recursos operados pelo Banco da Amazônia. A ação de contratação se concretizou graças a uma parceria entre a Emater, o Banco da Amazônia, a Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca (Sedap) e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura.

O trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) realizado pela Emater no município e os serviços de elaboração de projetos, são reconhecidos pelos produtores locais. O produtor de leite e outros cultivares, Idalton Mendes Pereira, beneficiário do Pronaf, adquiriu máquinas agrícolas. “O trabalho da Emater deixa os produtores satisfeitos”, disse enfatizando o sentimento de todos.

O chefe do escritório local Mário Gomes da Silva destaca a importância da contratação dos créditos rurais, que resultaram nessa injeção econômica. “São mais de 1 milhão na economia local e no prazo de 60 dias, serão liberados mais recursos”, revela, informando que mais 23 projetos estão garantidos, somando aproximadamente R$ 3 milhões no setor produtivo municipal.

Fonte: ORMnews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...