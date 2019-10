Promotores apresentam ‘Raio-x da Perfuga’ no Colégio de Procuradores de Justiça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na esfera criminal, as 13 fases da Operação Perfuga envolveram atividades de busca e apreensão, interceptação telefônica, afastamento de sigilo de dados bancário, fiscal, telefônico e telemático, suspensão das atividades de empresas e proibição de empresas de contratar com entes públicos. Os sequestros de bens, propostos pelo MPPA em medidas cautelares, ultrapassam os R$ 69 mil.

Atendendo proposição do MPPA, a prefeitura ainda suspendeu o pagamento de bolsas culturais, que estavam sendo pagas de forma irregular, aliviando os cofres públicos com despesas de mais de R$ 500 mil por ano.

Do recurso já depositado, parte foi usado em benefícios à população principalmente na área da saúde. O Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) já recebeu R$ 435 mil para a aquisição de mobiliário, máquinas de lavar e de um novo sistema de gases medicinais, central de vácuo e automação do gerador de energia.

O “raio-x” da operação durou cerca de duas horas e foi apresentado pelos promotores de Justiça Bruno Fernandes e Évelin Staevie, que coordenam as ações junto com a Polícia Civil em Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra.

Os resultados de pouco mais de dois anos de Operação “Perfuga” no oeste do Pará foram apresentados pelos promotores no Colégio de Procuradores de Justiça, em Belém. Entre os feitos, o combate a atos de corrupção na administração pública já conseguiu recuperar mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos.

