Promotoria concede entrevista sobre crimes de militares no Pará

De acordo com a denúncia, os policiais integravam grupo criminoso instalado dentro da corporação, com envolvimento nos crimes ocorridos na Região Metropolitana de Belém (RMB) nos dias 20 e 21 de janeiro desse ano, quando houve 28 homicídios com características de execução.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), a entrevista é para esclarecer a denúncia contra seis policiais militares e a atuação do MPPA nas investigações e os áudios divulgados para a imprensa na tarde de ontem (13).

A Promotoria de Justiça Militar, através do promotor Armando Brasil, realiza na tarde desta quinta-feira (14) entrevista coletiva sobre crimes ligados a policiais militares. A entrevista ocorre na sede do órgão, em Belém.

