Promotoria da Justiça Militar recomenda afastamento de PMs envolvidos em agressão a jovem dentro de clube no PA

Imagens mostram o rapaz já imobilizado por um grupo de policiais quando um PM chuta o rosto do jovem, em Novo Repartimento, sudeste do Pará.(Foto:Reprodução internet ilustrativa)

Promotoria de Justiça Militar pede afastamento de PMs envolvidos em agressão no Pará

A Promotoria da Justiça Militar recomendou, nesta segunda-feira (24), que a guarnição da Polícia Militar envolvida na agressão a um jovem algemado dentro de um clube de Novo Repartimento, sudeste do Pará, seja afastada das funções. A promotoria orientou, ainda, que um inquérito policial militar seja instaurado para apurar os fatos.

Imagens mostram o rapaz já imobilizado por um grupo de policiais quando um PM chuta o rosto do jovem. O rapaz tinha se envolvido em uma briga com outro jovem e a Polícia foi chamada para controlar a situação no clube, que fica no bairro Vila Nova.

O policial que agrediu o jovem foi identificado como o 3º Sargento João Bosco Soares Pinheiro, da 23ª Cia da PM, que pertence ao Comando de Policiamento Regional de Tucuruí.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral da PM apura a conduta dos militares envolvidos na agressão para dotar as medidas cabíveis. A PM informou disse também que não compactua com excessos e truculências cometidos por agentes de segurança.

Por G1 PA — Belém

24/02/2020 19h09

