Proposta quer aumentar o número de vereadores em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Câmara municipal) – Atualmente 9 vereadores trabalham na Câmara de Novo Progresso, mas o número de cadeiras no plenário pode aumentar. Isso porque uma proposta do vereador Cabral (PDT) está tramitando na casa. Se for aprovada, o número de vereadores subiria para 11, a partir de 2021. Seria quase a mesma quantidade que a maior cidade da região, Itaituba, que tem uma população quase cinco vezes maior que Novo Progresso, com cerca de 150 mil habitantes e Santarém com mais de 300 mil habitantes e 21 Parlamentares.

A proposta (Projeto de Resolução nº 006/2019) do vereador Antonio de Jesus Alburquerque (Cabral), já tem o aval de três vereadores [Jovenil Vargas,Nego do Bento e Juarez Civieiro] que assinaram o documento. Depois de passar pelas comissões será levado a votação.

Para valer é preciso que pelo menos 6 legisladores votem a favor no plenário. Hoje um vereador em Novo Progresso ganha R$ 5.053,89 (Cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) , cada um tem direito a um assessor com salários de R$ 2.394,21. Veja valores quadro de funcionários do legislativo progressense AQUI

No final do ano, a conta para manter mais esses novos funcionários passaria de 200 mil reais. Argumenta os autores, que o aumento de vereadores não impactaria no orçamento. Já que o valor que a casa recebe da prefeitura não muda.

Repercussão

A intenção dos vereadores repercutiu nas redes sociais, a intensão da maioria dos internautas é para que não aprove a lei os comentários giram em torno dos gastos.

Para o Observatório Social (SOCIEDADE), o gasto a mais poderia ser destinado para outras demandas da cidade. Isso porque o dinheiro que sobra na câmara volta para a prefeitura.

— A intenção é que o dinheiro seja bem gasto. Então, nós temos que avaliar onde vai dar mais resultado, onde nós temos mais deficiência. A nossa saúde em Novo Progresso como é que está, as creches, a segurança. Acho que a gente tem locais melhores para aplicar esse dinheiro do que com salário de vereador e assessores,comentam.

Por enquanto não há previsão para que data a proposta seja levada para votação em plenário.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...