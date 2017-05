Proprietários de fábrica ilegal de armas de fogo são presos em Novo Repartimento

Segundo o delegado Arthur Nobre, as armas de fogo apreendidas seriam utilizadas para cometer diversos tipos de crime no município. Os acusados estão recolhidos à disposição da justiça. Por: Portal ORM

A polícia prendeu dois suspeitos que seriam os responsáveis pela fabricação e manutenção do armamento clandestino Foto: Polícia Civil – A Polícia Civil de Novo Repartimento, no sul do Pará, prendeu hoje Paulo Silva de Araújo, de 25 anos e Daniel Souza de Araújo, de 35 anos, acusados de fabricar armamentos e prestar manutenção para armas de fogo de forma ilegal.

