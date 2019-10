Proprietários de terras e garimpeiros bloqueiam trecho da BR-155 em Eldorado dos Carajás

Os manifestantes reclamam da fiscalização realizada pelo IBAMA (Foto:Divulgação)

Protestos de garimpeiros e proprietários de terras estão bloqueando e causando grandes congestionamentos nas rodovias federais BR-155 e BR-158, importantes vias de acesso ao Pará e rotas essenciais para o agronegócio e a mineração do Estado. No km 250 da rodovia BR-155, em Eldorado dos Carajás, na região de Carajás, próximo à “Curva do S”, a manifestação já dura mais de 30 horas.

O ato é realizado por proprietários de terra e garimpeiros, que alegam descontentamento com operações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) na região, que fecharam vários garimpos considerados clandestinos. Eles também querem chamar atenção do governo federal para a legalização da atividade garimpeira no Brasil.

São cerca de 100 manifestantes que dizem estar insatisfeitos com interdições e queima de maquinários realizados pelo Ibama nas terras e garimpos. Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) garantiu que o trânsito no local estava sendo liberado apenas para veículos pequenos, ambulâncias, ônibus e vans.

Por volta das 19h17, a PRF confirmou que não havia alterações no panorama da interdição, que começou na última terça-feira (29), por volta das 13h30. Durante a manhã, o congestionamento no trecho chegava a oito quilômetros com transtornos para vários motoristas.

Ainda segundo a atualização da noite da PRF, duas exigências são feitas pelo manifestantes. A primeira seria a respeito da alteração do Decreto 6514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas contra crimes ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração dessas infrações e dá outras providências.

Já a segunda cobrança seria a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ou do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que ouçam as reivindicações e deem uma resposta concreta.

Já na rodovia BR-158 e também na PA-287, no trevo do Tatá, a 20 quilômetros do município de Redenção, a interdição começou nesta quarta-feira, por volta das 6h. Garimpeiros bloquearam a pista com duas caminhonetes para reivindicar a liberação e a regularização de áreas de garimpo nas terras de Cumaru do Norte. A informação foi divulgada por meio de uma reportagem da TV Liberal.

Segundo os manifestantes, o bloqueio das duas pistas, com congestionamento de mais de um quilômetro, especialmente com caminhões, será mantido até o governo federal dar uma resposta às reivindicações.

Veículos que tentaram passar pela rodovia, inclusive caminhões que transportam safras agrícolas de grãos do Pará e Mato Grosso, ficaram presos no bloqueio. Um grupo indígena da etnia Caiapó, de Cumaru do Norte, se juntou ao protesto. Eles querem a legalização do garimpo nas terras indígenas.

A reportagem solicitou uma nota ao Ibama para apurar qual o posicionamento mediante a insatisfação dos proprietários de terra e garimpeiros. Até o momento, ainda não houve resposta do Instituto.

Por:Redação ORM/João Thiago Dias

30.10.19 21h47

