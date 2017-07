Protesto causa bloqueio em rodovia federal-Moraes Almeida liberou hoje rodovia BR-163

Faz cinco dias que a rodovia BR-163 esta bloqueada no trecho do distrito de Castelo de Sonho a Moraes Almeida.

Pela manhã, deste sábado (08) a rodovia que estava bloqueada desde ontem em Moraes Almeida foi liberada pelos manifestantes. Esta é a quinta obstrução registradas.

Convocadas pelos produtores rurais, as manifestações é contra ao veto da MP 756 pelo governo federal .

Na BR-163, manifestantes continuam bloqueando a rodovia, neste sábado o distrito de Caracol no Município de Trairão bloqueou a rodovia na saída da Cidade sentido Santarém.

As manifestações atingem o trânsito que esta interrompido para os motoristas que vem do estado do Mato Grosso sentido porto de Miritituba, os que retornam permanecem 24 horas no bloqueio e são liberados.

O bloqueio da rodovia segue o rito dos organizadores do movimento – liderado pelos produtores rurais da região que articulam o fechamento de 24 horas em cada localidade chegando até o km 30 próximo de Miritituba no domingo (09). “Caso o Governo Federal não apresente um solução, eles prometem continuar como o bloqueio ainda na semana.

