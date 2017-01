Protesto contra Trump termina em confusão em Washington

Polícia usou spray de pimenta para tentar conter a multidão. Nova York teve ato contra o presidente eleito com presença de celebridades.

Os manifestantes contra o presidente eleito, Donald Trump, entraram em confronto em Washington, na noite de quinta-feira (19), véspera da sua posse. A polícia usou spray de pimenta na tentativa de controlar a confusão, de acordo com a Associated Press.

A confusão aconteceu do lado de fora do National Press Club, na capital americana, onde acontecia um evento com opositores de Trump. Um apoiador do presidente eleito passou no local onde centenas de opositores estavam reunidos, dando início à confusão.



Jovem faz uma fogueira em protesto contra o presidente eleito, Donald Trump, na quinta-feira (19), do lado de fora do National Press Building, em Washington (Foto: John Minchillo/ AP)

Celebridades

Em Nova York, milhares de pessoas também se reuniram em torno da Columbus Circle e ao longo da avenida Central Park West, próximo ao Trump Tower. Eles levavam cartazes com as frases “Combater Trump a cada dia” e “Justiça e direitos civis para todos”.

Estavam presentes o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, os atores Robert De Niro, Mark Ruffalo e Alec Baldwin, a cantora Cher e o diretor Michael Moore, segundo a agência France Presse.

“Donald Trump sempre diz que construiu um movimento, pois bem, agora chegou o momento de construirmos o nosso movimento. E isso começa esta noite em todo o país. Esta noite, amanhã, nos próximos dias”, disse o prefeito democrata Bill de Blasio.

“Estamos aqui porque sentimos que vamos perder tudo o que conquistamos nos últimos 50 anos. Os direitos civis, a liberdade de expressão, o direito à saúde e os direitos das mulheres estão ameaçados. Vamos perder tudo isto porque eles estão tentando nos tirar isto há muitos anos”, declarou a psicoterapeuta Carol Bay.

