Protesto de agricultores na BR-163 entra no 4º dia e fila de carros aumenta

De acordo com a PRF, a cada 12 horas as pistas são liberadas por cerca de uma hora, mas isso não diminui a formação de uma fila grande de veículos no local.

Um grupo de trabalhadores rurais continua a interdição na rodovia BR-163, em Rurópolis, no sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (1º). É o quarto dia de protesto, que é organizado pelo Sindicato dos Agricultores da Transamazônia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal a cada doze horas as pistas são liberadas por cerca de uma hora, mas isso não diminui a formação de uma fila grande de veículos no local.

Os manifestantes pedem o asfaltamento das estradas que cortam o município. Sobre a reivindicação o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) ainda não se manifestou.

Aproximadamente 100 manifestantes continuam protestando e dizem que só vão liberar o trecho depois de uma posição oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) sobre a reinvindicação.

