Protesto de camponeses ligados a FETRAF interdita a rodovia PA-160

Trecho fica entre os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Agricultores pedem agilidade na desapropriação de seis fazendas da região.

Camponeses ligados a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF) fazem protesto no sudeste do Pará, nesta quarta-feira (15). Eles interrompem por mais de oito horas o tráfego de veículos na rodovia PA-160, no trecho entre os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Pelo menos mil camponeses participam da manifestação.

Os manifestantes atearam fogo em pneus pra impedir que os veículos seguissem viagem. logo filas principalmente de caminhões se formaram nos dois lados da pista. O trecho interditado fica na altura do quilômetro 20.

O protesto é pela reforma agrária, os agricultores reivindicam do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) agilidade no processo de desapropriação de seis fazendas da região.

Os trabalhadores pedem a presença de um representante do Incra no local. O G1 não conseguiu contato com o instituto.

Fonte: G1 PA.

