Protesto de indígenas na BR-316 chega ao fim.

Motociclista tentou furar bloqueio e causou confusão. Foto: Reprodução/InternetMotociclista tentou furar bloqueio e causou confusão. Foto: Reprodução/Internet

Terminou hoje, após três dias de protesto, a interdição no quilômetro 100 da rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste paraense. Mais de 300 índios bloquearam os dois sentidos da via desde a última terça-feira (6) para pedir melhorias na saúde indígena no Estado e contra a PEC 55, que prevê um corte na municipalização indígena. O grupo deixa passar somente viaturas da Polícia e ambulâncias.

Na manhã desta quinta-feira (8) houve um princípio de tumulto no local quando um motociclista tentou furar o bloqueio e quase foi agredido pelos índios.

O homem, que é policial militar, disse que apenas pediu para passar no trecho, pois estava de serviço. Em nota encaminhada à imprensa, o Ministério da Saúde informou que as reivindicações dos indígenas estão sendo avaliadas pelo órgão.

