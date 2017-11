Protesto de índios Kaiapó entra no segundo dia no sul do Pará

Indígenas não aceitam indicação política para coordenar a saúde indígena na região.

Índios Kayapó mantém pelo segundo dia os protestos em Redenção, no sul do Pará. Eles não aceitam a indicação do ex- vereador Lázaro Marinho para coordenar a saúde indígena na região.

Um grupo de índios viaja nesta terça-feira (7) de micro-ônibus até Brasília para tratar do assunto, enquanto outro grupo permanece dentro do prédio do Distrito Sanitário Indígena (Dsei).

Segundo eles, para garantir que o indicado não assuma o cargo, os índios empossaram José da Luz interinamente na coordenação do Dsei.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do G1 Pará no (91) 98814-3326.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...