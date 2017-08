Protesto de moradores que bloqueia PA-457 já dura mais de 24h em Santarém

Manifestantes recusaram a proposta do governo na tarde de quinta-feira. Falta de segurança e aumento da tarifa de ônibus estão entre os motivos da manifestação.

O protesto de moradores da região do Eixo Forte já dura mais de 24h em Santarém, oeste do Pará. Os manifestantes mantém bloqueada a rodovia Everaldo Martins (PA-457), que liga a cidade a vila balneária de Alter do Chão. Na tarde de quinta-feira (17), os manifestantes recusaram a proposta do governo para pôr fim ao protesto.

De acordo com os manifestantes, o aumento da criminalidade na região e o reajuste de 20% na tarifa de ônibus se aviso prévio motivaram o protesto. Os pontos bloqueados são próximos à comunidade Caranazal e ponte do Sorrisal. Os comunitários também reclamam do serviço prestado pelo transporte público e pedem ao menos mais uma empresa.

Os moradores relatam ainda a onda de assaltos a mão armada diariamente nas ruas de Alter do Chão, dentro dos coletivos que fazem linha para a região, assaltos em casas, inclusive com reféns e até tentativa de estupro, conforme disse um morador. Lideranças comunitárias e do Governo devem ser reunir nesta sexta (18) para uma reunião.

Sobre o reajuste na tarifa

Por meio de nota, a Prefeitura de Santarém informou que na segunda-feira (14), o secretário de mobilidade trânsito Paulo Jesus reuniu com as lideranças comunitárias de Alter do Chão e esclareceu pessoalmente como se deu o reajuste na tarifa intramunicipal.

O reajuste de 20% sobre a tarifa foi estabelecido na mesma resolução que aprovou o aumento da tarifa de transporte coletivo urbano, em maio de 2017, pelo Conselho Municipal de Transportes.

