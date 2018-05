Protesto de motoristas de Uber impede abastecimento de postos em Belém

Motoristas do aplicativo Uber bloquearam na manhã desta quinta-feira (24) as saídas das bases de abastecimento da Petrobrás na avenida Arthur Bernardes, em Belém, durante uma manifestação em apoio ao movimento dos caminhoneiros, que pedem a redução no preço de combustíveis. Com o protesto, os trabalhadores buscaram impedir a saíde de caminhões para abastecer postos da capital paraense.

Diversos condutores formaram uma longa fila de carros na via, impedindo o fluxo de veículos e a saída dos caminhões. Apenas um dos lados da via está liberado para veículos. Uma equipe da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acompanha o movimento.

Os motoristas da Uber já haviam anunciado o apoio à greve dos caminhoneiros. A categoria afirma que os reajustes nos preços estão afetando seriamente a renda das famílias e fazendo com que muitos motoristas entrem em desespero.

Fonte: DOL

