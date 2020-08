Protesto em Belém pede retorno de eventos, casas de shows e aparelhagens em meio à pandemia

(Foto:Reprodução) – Manifestantes querem definição por parte da Secretaria de Saúde para protocolos e medidas de segurança necessárias para o retorno.

Trabalhadores da área de eventos, casas de shows e festas de aparelhagens protestaram na manhã desta quarta (12) em Belém. A categoria afirma que já são mais de 150 dias parados, sem trabalho devido à pandemia de coronavírus.

Os manifestantes também querem a definição por parte da Secretaria de Saúde (Sesma) para protocolos e medidas de segurança necessárias para o retorno.

A concentração foi na Praça da República, no centro da cidade, para reivindicar o retorno gradativo das atividades na capital.

O grupo realizou uma caminhada até o prédio onde fica o gabinete da prefeitura, na av. Nazaré.

A Prefeitura de Belém disse, em nota, “os representantes do movimento de eventos foram orientados a protocolar uma solicitação de agenda com o prefeito Zenaldo Coutinho, para tratar do assunto” e afirmou “que vem realizando reuniões periódicas com as categorias que participam da retomada econômica do município, incluindo o de eventos e músicos”.

Ainda segundo a nota, a prefeitura afirmou “que no próximo dia 17 de agosto fará nova análise do parecer técnico emitido pela Sesma, para verificar a possibilidade de retorno destas atividades”.

Belém registra, até então, 28.488 casos e 2.061 mortes de Covid-19, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).

