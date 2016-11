Protestos- Vereadores tentam aumentar o próprio salário

Uma medida polêmica causou a revolta em Abaetetuba, no nordeste paraense, após os vereadores do município aprovarem um aumento do próprio salário em setembro deste ano. Após protestos da população, a decisão acabou revogada. Entretanto, menos de dois meses depois do ocorrido, parlamentares da cidade tentaram votar novamente o aumento salarial nesta quarta-feira (16), durante sessão na Câmara. Eles desejam aumentar o salário de R$ 8 mil para R$ 12 mil.

Como na última votação, moradores do município lotaram a plenária da Câmara para protestar contra a medida, que acabou sendo retirada da pauta da sessão antes de ser votada. Com faixas e cartazes, a população criticou a nova tentativa dos parlamentares de aprovar o reajuste.

Revoltados com a medida, os moradores da cidade iniciaram um abaixo assinado para criar um projeto popular para diminuir o salários dos vereadores do município. O documento ainda coleta assinaturas para ser apresentado na Câmara Municipal.

Após a polêmica na sessão, um grupo de cinco vereadores afirmou que seguirá até Belém para procurar a Justiça e confirmar informações sobre a legalidade e regularidade da proposta de reajuste salarial.

