ProUni inicia inscrições nesta terça-feira

(Foto: Divulgação) – As inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni) estão abertas a partir desta terça-feira (26). Os interessados devem consultar as vagas na página do programa, no endereço prouni.mec.gov.br.

Ao todo, serão oferecidas mais de 174 mil vagas, sendo que cerca de 68 mil integrais e 105 mil parciais.

Para se inscrever no Programa, o estudante precisa ter participado do Enem de 2017 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame. É preciso, ainda, ter obtido nota na redação que não seja zero.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem.

A inscrição vai até sexta-feira (29) e o resultado da primeira chamada será no dia 02 de julho. Para quem ficar na lista de espera, o resultado final será no dia 02 de agosto.

Por:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...