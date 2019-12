Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress

Prouni: Veja calendário de inscrições para primeiro semestre de 2020

O MEC divulgou nesta segunda-feira (23), o calendário de inscrições para o primeiro semestre de 2020 do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Os candidatos podem se inscrever a partir do dia 28 de janeiro. O prazo vai até as 23h59 de 31 de janeiro. As inscrições podem ser feitas no site do Prouni.

Confira o cronograma completo:

28 de janeiro a 31 de janeiro – inscrições

4 de fevereiro – divulgação de resultados da primeira chamada

4 a 11 de fevereiro – comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada)-

4 a 14 de fevereiro – registro no SISPROUNI e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada)

18 de fevereiro – divulgação dos resultados da segunda chamada

18 a 28 de fevereiro – comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada)

18 de fevereiro a 3 de março – registro no SISPROUNI e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada)

O que é o Prouni

O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior.

Os candidatos são selecionados por desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, além da renda.

Segunda, 23 dezembro 2019, às 16:11

