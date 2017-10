Prova Brasil: escola tem mais de 80% de presença

Alunos do bairro do Marco tiveram reforço para resolver questões do exame

Alunos do 5º e 9º ano da Escola Alzira Pernambuco, no bairro do Marco, passaram ontem (25) pela Prova Brasil, que faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Preparados com aulas extras nas disciplinas de Português e Matemática, um mês antes, os alunos responderam com mais de 80% de presença no teste.

A aluna Julielen Ketlen Paixão da Rocha, de 16 anos, que está no 9º ano, disse que considerou bom o nível das 50 questões divididas entre as duas disciplinas. “Eu achei a prova tranquila porque caiu muita coisa que a gente aprendeu aqui na escola. Além do horário normal das aulas tivemos reforço”, observou.

Para ela o projeto é importante por ser uma forma de avaliar o desempenho dos alunos. Julielen divide os estudos com a empresa onde atua como jovem aprendiz e afirma que seu desempenho escolar melhorou depois que passou a fazer o trabalho.

A diretora da Escola Alzira Pernambuco, Kátia Gouvêa, explicou que o reforço nas disciplinas de Português e Matemática foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, de modo que os alunos se sentissem seguros e aptos a participarem do teste. “Nós realizamos todo um trabalho de preparação, pois envolvemos tanto os alunos como os pais, para que eles tenham a consciência da importância da participação na avaliação”, disse a diretora. Ela também se disse satisfeita com a frequência. Esse exame é uma forma de avaliar o ensino por meio do conhecimento dos alunos”, completou.

Da maior edição do Saeb, que vai até o dia 3 de novembro, participarão cerca de 6.569.728 alunos, de 73.684 escolas, localizadas em 5.570 municípios brasileiros, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Saeb inclui questionários destinados aos alunos, aos diretores, aos professores e às escolas. Com isso, segundo o Inep, é possível avaliar o desempenho dos estudantes e também das condições de trabalho dos professores e a estrutura das escolas. A participação no Saeb é obrigatória para a rede pública e facultativa para a rede privada.

Também pela primeira vez, as provas e os questionários serão aplicados a todos os alunos do último ano do ensino médio das escolas públicas e para aqueles de escolas privadas que aderirem à avaliação. Até o ano passado, a avaliação da etapa era feita por amostragem, ou seja, apenas alguns alunos faziam o exame.

