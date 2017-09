Provas do Enem serão aplicadas para mais de 32 mil pessoas em oito municípios do oeste do PA

Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o Brasil. Santarém tem maior número de pessoas que devem fazer o exame.

Muitas pessoas estão se preparando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país. Na região oeste do Pará, as provas serão aplicadas nos municípios de Alenquer, Almeirim, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém para 32.378 candidatos tiveram a confirmação de inscrição aprovadas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No Pará, o número de inscritos é de 354.593, que representa 5,27% do total de participantes confirmados: 6.731.203. No estado, haverá aplicação em 74 cidades nos dias 5 e 12 de novembro. Na região oeste, o município com mais candidatos inscritos é Santarém, com um total de 21.997 confirmações. (Confira a tabela)

Números de inscritos no Enem 2017 por município do oeste do Pará

Município da Prova Inscrições confirmadas

Alenquer 1.113

Almeirim 961

Juruti 1.256

Monte Alegre 2.494

Óbidos 1.825

Oriximiná 2.212

Prainha 520

Santarém 21.997

Total 32.378

Fonte: Inep

Capacitação de coordenadores

Os 79 coordenadores municipais do Enem 2017 do Pará serão capacitados neste sábado (16) pelo consórcio aplicador e representantes do Inep. A capacitação será realizada em Belém e é responsabilidade da Fundação Cesgranrio, que compõe o consórcio juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp).

As capacitações do Enem apresentam todo o procedimento de logística e aplicação do Exame, com várias novidades em 2017, como a aplicação em dois domingos consecutivos, o encerramento da aplicação para sabatistas e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Há também um novo recurso de acessibilidade, a vídeo prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Certificação de ensino médio

A partir desta edição, o exame deixa de servir para certificação de conclusão do ensino médio. A avaliação, segundo o Inep será feita por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que não era usado para diplomação no ensino médio desde 2009.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...