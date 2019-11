PRTB expulsa vereador de Portel, no PA, que gravou vídeos dizendo que faltaria serviço para curtir praia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O promotor de Justiça, Rodrigo Vasconcelos, informou que foi determinada a instauração de uma notícia de fato para apurar as suspeitas de improbidade administrativa e requisitou a instauração de inquérito policial para apurar possível crime de falsidade ideológica, entre outros crimes. “O delegado agora deve apurar, até porque não há confirmação ainda de quando foi feito o vídeo. É preciso cautela, por isso instauramos os devidos procedimentos para investigar e devemos tomar as providências necessárias”, afirmou.

O vereador de Portel, no Marajó, Emerson Lobato foi expulso do PRTB, após viralizar nas redes sociais com um vídeo onde ele aparece em uma praia de Porto de Moz, dizendo que não vai trabalhar durante dois meses e que a mulher dele, que é funcionária de uma escola, também vai faltar serviço.

