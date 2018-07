PSB oficializa apoio a Márcio Miranda para concorrer ao Governo do Pará

Na convenção realizada na noite de hoje (23),foi anunciada a coligação que conta com onze partidos

(Foto: Elivaldo Pamplona) – Partido Socialista Brasileiro (PSB) apoia a candidatura do deputado estadual Márcio Miranda (DEM) a governador do Estado; tem o deputado estadual Sidney Rosa como candidato ao Senado Federal; o presidente da sigla, deputado estadual Cássio Andrade, como candidato à Câmara dos Deputados e 19 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). As candidaturas e o apoio a Márcio Miranda, integrando uma coligação de 11 partidos, como informou Cássio Andrade, foram formalizados na convenção estadual do PSB, na noite de hoje (23), no Plenário da Câmara Municipal de Belém, no bairro do Marco.

“Eu recebo esse apoio do PSB com muita honra. Eu estou aqui, ao lado do deputado Sidney Rosa, que tem as mesmas credenciais que eu tenho para disputar o Senado, o Governo. Isso quer dizer que nós estamos juntos por um projeto que nos une pelo Pará, um projeto que vem do interior, um projeto que se soma as ideias dele com as minhas, com as do Cássio (Cássio Andrade), dos deputados estaduais. Enfim, é um novo momento da política do Pará”, afirmou Márcio Miranda.

“E e neste novo momento da política do Pará, é preciso que a gente se una para fazer frente a má política, levando a boa política. É preciso que a gente vá para cima também para reverter esse triste fardo que tem hoje na classe política, onde a maioria do políticos são rejeitados. A grande maioria em nível nacional, e, aqui, no Pará, alguns envolvidos na Lava-Jato. Então, a gente está somando esforços para combater a má política, o mau político nesta grande união”, arrematou.

O candidato Márcio Miranda foi saudado ao chegar ao Plenário da Câmara. A convenção do PSB reuniu lideranças do partido e do PSDB, como o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e o prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro. “O PSB já é um aliado consolidado dentro do nosso Estado. O meu vice-prefeito é do PSB (Orlando Reis, presente à convenção); no meu primeiro mandato, a vice-prefeita era do PSB, também, a Karla (Karla Martins), e a gente tem uma parceria não só em Belém mas no Estado do Pará muito forte”, afirmou o prefeito Zenaldo Coutinho.

Por: Portal ORM com informações de O Liberal 23 de Julho de 2018 às 22:34 Atualizado em 23 de Julho de 2018 às 22:34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...