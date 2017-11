PSC marca encontro regional em Novo Progresso

No sábado dia 09 de Dezembro o município de Novo Progresso vai receber os filiados do PSC – Partido Social Cristão da região. O evento faz parte da agenda do Projeto: PSC “JUNTOS O PARÁ DA CERTO”. E com esse objetivo vai ser realizado o 1º Encontro Regional do PSC em Novo Progresso.

A discussão vai girar em torno do fortalecimento do partido e de um maior empenho dos representantes do PSC junto ao governo do estado, por melhores políticas públicas para Novo Progresso e região. O Vice Governador é o Presidente do Partido (PSC) no estado do Pará, convoca a todos os filiados e simpatizantes para participar do evento nas dependências da Câmara Municipal de Novo Progresso no dia 09 de dezembro as 19h00mn.

A convite é para todos, Participe.

Por Adecio Piran Blog

