PSG perde muitos gols, mas vence time da Terceirona

Lo Celso e Cavani conseguiram balançar as redes e garantiram o tetra consecutivo do PSG

A dificuldade do Paris Saint-Germain em se confirmar uma potência europeia contrasta com a facilidade ao empilhar troféus nacionalmente. A última foi a Copa da França, com vitória sobre o surpreendente Les Herbiers, da Terceira Divisão, por 2 a 0, nesta terça-feira, no Stade de France.

Entre as dezenas de chances desperdiçadas, Lo Celso e Cavani conseguiram balançar as redes e garantiram o tetra consecutivo do PSG no torneio. Na entrega da taça, Thiago Silva chamou o capitão adversário Flochon para também sentir o gostinho.

NEYMAR NA ÁREA

O craque brasileiro apareceu para o grande público pela primeira vez desde que voltou à França para finalizar o seu processo de recuperação. Vestido com um estiloso blazer, Neymar primeiro esteve no banco de reservas durante o aquecimento – depois assistiu ao jogo das tribunas. No fim, foi cumprimentar os companheiro, colocou a camisa do PSG e também participou da festa.

Fonte: Globo Esporte

