PSG vai tentar novamente a contratação de Neymar.

O Paris Saint-Germain (PSG) não desistiu de contar com Neymar em seu elenco, segundo informações do jornal “A Bola”.

De acordo com o diário, os franceses vão tentar novamente a contratação do brasileiro na próxima janela de tranferências, no início do ano que vem.

Nasser Al-Khelaifi, proprietário do clube, tem verdadeira obsessão pela contratação do brasileiro, que renovou com o Barcelona até 2021. Caso queira tirar Neymar do Barça, o PSG terá de desembolsar 222 milhões de euros (R$ 795,5) referentes à multa.

Khelaifi crê que o clube catalão vai precisar se desfazer de algum de seus astros, já que precisa de dinheiro em caixa para tocar a reforma do Camp Nou.

Neste ano, o PSG já tentou levar Neymar para o clube, mas a negociação não avançou, embora o Barcelona tenha recebido uma proposta oficial para se desfazer de seu camisa 11.

