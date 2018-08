PSOL oficializa candidaturas de Fernando Carneiro, Ursula Vidal e Edmilson

Eles concorrem ao Governo do Estado, Senado e à reeleição como deputado federal, respectivamente

(Foto: Cristino Martins/Whatsapp) – O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) realizou sua convenção para homologar candidaturas às Eleições 2018, no Hotel Sagres, no começo da noite desta quarta-feira (01).

Foram ratificadas as candidaturas do vereador Fernando Carneiro a governador do Estado; da líder indígena do PSOL Santarém, Tati Picanço, da etnia Kumaruana, como co-governadora; do deputado federal Edmilson Rodrigues à reeleição; da jornalista Úrsula Vidal ao Senado Federal, e da vereadora Marinor Brito a deputada estadual.

O PSOL coligou com o Partido Pátria Livre (PPL) e Partido Comunista Brasileiro (PCB). A coligação reúne 43 candidatos à Alepa e 26 à Câmara dos Deputados. Os suplentes ao Senado são Araceli Lemos e Rosa Oliveira.

A convenção contou com a presença do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros; da presidente do PPL, Lene Campelo, e de Luís Menezes, dirigente do PCB.

