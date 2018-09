PT decide recorrer à ONU e ao STF por candidatura de Lula

A decisão partiu do próprio Lula em conversa com o candidato a vice na chapa, Fernando Haddad (Foto:© Ricardo Stuckert )

Após reunião, nesta 2ª feira (3.ago.2018), na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o PT decidiu recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ser registrado como candidato à Presidência da República.

O partido promete peticionar 2 recursos no STF (Supremo Tribunal Federal) para que não ocorra a necessidade de substituição do nome na chapa no prazo de 10 dias instituído pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

De acordo com Fernando Haddad, vice-presidente na chapa do partido, a decisão foi do próprio petista.

“O presidente Lula tomou a decisão de peticionar junto à ONU para que se manifeste sobre a decisão das autoridades eleitorais brasileiras em relação à determinação da ONU para que sua candidatura fosse registrada”, disse.

Esse foi o primeiro encontro de Haddad com Lula desde o julgamento do TSE que rejeitou a candidatura do petista. A comitiva em Curitiba contou com a presença da presidente do partido, Gleisi Hoffmann e advogados.

Devido a indefinição do encontro, que iniciou ainda pela manhã, a campanha do PT cancelou agendas de Haddad, em Porto Alegre. Assim, foi adiado 1 ato previsto para o final da tarde de hoje, em que o vice discursaria ao lado de Manuela D’Ávila (PCdoB) e do candidato petista ao governo do Rio Grande do Sul, o ex-ministro Miguel Rossetto.

Por:ESTADÃO /Nathália Pase

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...