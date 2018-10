Paulo Rocha (PT) declara apoio à Helder Barbalho (MDB) para o 2º turno

Petista resolveu apoiar o candidatado que ficou mais bem posicionado no 1º turno

(Foto: Cristino Martins)- A Executiva Estadual do PT, após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (11), decidiu apoiar no segundo turno das eleições gerais deste ano, o candidato do MDB ao governo do Estado do Pará, Helder Barbalho. O petista teve 17,05% dos votos válidos, correspondendo a 652.923 votos. Ele ficou em terceiro lugar no primeiro turno do pleito eleitoral deste ano. Já o candidato ao Senado Federal pela coligação “Pra Viver em Paz”, que congregou o PT e o PCdoB, Zé Geraldo, teve 806.654 votos, ficando em quarto lugar na disputa.

O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 28 deste mês, e concorre ao cargo máximo do Executivo Estadual, além de Helder Barbalho, o candidato do DEM, Márcio Miranda. De acordo com nota publicada hoje, pelo Partido dos Trabalhadores, “a polarização do segundo turno das eleições no Brasil coloca a legenda em confrontação com um projeto que representa uma política de destruição do ideário de nação, iniciado em 2003, de liquidação dos direitos sociais e econômicos da grande maioria da população, de mutilação da soberania do Brasil, e de incentivo do ódio e da intolerância como método de disputa política”, diz.

Ainda de acordo com a nota, “trata-se de uma disputa entre a democracia contra o autoritarismo, da civilização contra a barbárie, da preservação dos direitos sociais contra a manutenção de privilégios”. O Partido diz reiterar a necessidade de unificação de todos os setores democráticos e antifascistas do Pará em torno do movimento em favor do candidato à presidência da República, Fernando Haddad (PT).

O desfecho da nota diz que, “a partir do debate de ampliação e fortalecimento da campanha Haddad Presidente no Pará; de acolhimento dos pontos centrais do programa de governo apresentado por Paulo Rocha no primeiro turno das eleições; e da defesa incondicional das liberdades e do estado democrático de direito, o partido deliberou apoiar à candidatura de Helder no segundo turno das eleições para o governo do Pará”, conclui.

Os candidatos Fernando Carneiro (PSOL) e Cleber Rabelo (PSTU), ainda não manifestaram apoio a nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno no Pará. Helder Barbalho, da coligação “O Pará Daqui Pra Frente”, que reúne os partidos MDB, PR, PSC, PSD, PP, PTB, PROS, PSL, PHS, PRB, PMB, DC, PATRIOTA, PODE, PTC e AVANTE), obteve 1.825.708 votos válidos (47,69%), vencendo o primeiro turno das eleições. Em segundo lugar ficou o democrata Márcio Miranda, que teve 1.156.680 votos, o que presenta 30,21% do total.

Por: Redação Integrada ORM 11 de Outubro de 2018 às 19:46

