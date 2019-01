Publicação 0001/2019 – Abandono de Emprego –KGK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Empregador: KGK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Empregado: DORIVANI JOSE GIRARDI

Abandono do Emprego- Publicação nº 0001/2019-

O Sr. DORIVANI JOSE GIRARDI, trabalhando nesta empresa desde (02/02/2018), vem continuamente se ausentando de seus serviços, causando problemas e transtornos, vez que sua função é de alta responsabilidade, não havendo outro funcionário que o possa substituir. O mesmo não comparece na empresa desde o dia 10/10/20187. Em razão disso, a empresa KGK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA localizada na comunidade de Santa Júlia no Município de Novo Progresso vem por meio desta solicitar o retorno imediato ao trabalho do Sr. DORIVANI JOSE GIRARDI inscrito com carteira de trabalho (CTPS) nº 154.986 Série 001-0PR portador do CPF Nº 035.503.539-10, sob o risco de se caracterizar o abandono de emprego, motivando a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

Publicado dia 10 de Janeiro de 2019 ás 12:43:33,por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

