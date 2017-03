GL Distribuidora EIRELI – ME, CNPJ/MF Nº 18.966.822/0001-97, torna público que requereu da SEMMA-NP a LO p/ atividade de extração de areia processo nº 322/2016 e extração de argila processo nº 323/2016 no município de Novo Progresso – PA.

